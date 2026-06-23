いまや、60代は“消費を我慢する世代”ではなくなった。博報堂の調査で見えてきたのは、「時間」「資金」「体力」が揃うことで、人生でもっとも能動的に消費を楽しむ“令和シニア”の姿だった。※本稿は、広告代理店の株式会社博報堂ストラテジックプラニング局、株式会社Hakuhodo DY ONE『THE FRONTLINE GENERATION令和シニア なぜいまZ世代マーケターは60代に「未来」を見るのか？』（宣伝会議）の一部を抜粋・編集したものです