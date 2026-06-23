【その他の画像・動画等を元記事で観る】 規格外の演奏力とグローバルな感性を備えた新星シンガーソングライター・Iga Nanaが、6月30日に1st EP『Hi』リリースすることが決定した。 ■「リスナーに何かしらの衝撃を残したいという気持ちで作った」（Iga Nana） 「良い意味でラフな気持ちで、リスナーに『やっほー』と挨拶したい」という想いから名付けられた、Iga Nanaの自己紹介