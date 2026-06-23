6月23日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■廃止―――――――――――――― 情報戦略テクノロジー [東証Ｇ]決算月【12月】6/23発表 25年12月末を最後に株主優待制度を廃止する。 株探ニュース