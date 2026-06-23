南九州ファミリーマートが、奄美と徳之島への出店10周年を記念して、オリジナルのクラフトビールを発売しました。奄美で採れた酵母とハイビスカスを使ったこだわりのビールです。23日に発売されたのは、南九州ファミリーマートオリジナルのクラフトビール「ハナハナルビー」です。南九州ファミリーマートが、奄美・徳之島に出店し、今月で10周年を迎えることを記