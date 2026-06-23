2026年5月23日、中国のSNS・小紅書（RED）に「日本に行ったらやりたいこと」と題した投稿があり、中国のネットユーザーから多くの回答が寄せられている。あるユーザーは「古着屋は絶対に回った方がいい。運が良ければ中古のヴィヴィアン・ウエストウッドが掘り出し物価格で見つかって、飛行機代の元が取れるかもしれない」と投稿した。また、「グッズショップ」や「ガチャガチャ」、「東京なら『ユニクロ』『GU』『無印良品』は定