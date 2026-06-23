俳優の小栗旬が、6月21日放送のバラエティ番組『メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜（メシドラ）』（日本テレビ系）で、元嵐メンバーの松本潤との意外な交流秘話を明かした。かつて、松本に対し「すげえ嫌いだった」と感じていた小栗だが、あるできごとを機に、大きく変わったという。番組は、お笑いコンビ・EXITの兼近大樹と俳優の満島真之介が、ゲストとともに各地をめぐりながらグルメやトークを楽しむドライブバラ