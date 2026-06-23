6月20日、ときに土砂降りとなるなか、東京都渋谷区のMIYASHITA PARKでは、サッカー「日本代表応援イベント」が開催された。コメンテーターは元日本代表で、2004年アテネ五輪でキャプテンを務めた那須大亮さん、元なでしこジャパンで、2011年ドイツW杯で世界一のメンバーとなった鮫島彩さん、森保一監督の次男として知られ、サッカー系YouTuberグループ「LISEM（リゼム）」のメンバー・けーご（森保圭悟）さんが務め、さらにメ