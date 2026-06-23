22日（月）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のアルテミス北海道は、奥出望未（23）が手術を受けたことをクラブ公式サイトで発表した。 奥出は大阪府出身のオポジットで芦屋大学を卒業後、4月にアルテミスへ入団した。 左ヒザの違和感を訴え、医療機関で検査を受けた奥出。結果、過去に手術を受けた箇所の再損傷による左膝外側半月板損傷と診断され、12日（金）に手術を受けたという。全治期間は約3カ月。現在、奥