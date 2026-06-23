アメリカバレーボール協会（USAV）は22日（月）、男子アメリカ代表のバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026 予選ラウンド第2週のメンバーを発表した。 カナダで行われた予選ラウンド第1週を、3勝1敗で終えたアメリカ代表。第2週では日本代表のほか、キューバ代表やイラン代表、セルビア代表と対戦する。 第2週のメンバーに選出されたのは15名。2025-26シ