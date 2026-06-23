“アレン様”の愛称で親しまれているタレント・アレンの動画が物議を醸している。「発端は、本人の公式YouTubeチャンネルに投稿された動画でした。2026年2月11日、渋谷の商業施設で撮影されたエスカレーターの動画です。映っていたのは、アレンさんが上りエスカレーターの降り口で両手で手すりをつかみ、両脚を浮かせたまま着地しようとしてバランスを崩し、尻もちをつく瞬間です。当時から、動画のコメント欄には、“危ないからや