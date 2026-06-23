23日午後1時半ごろ、熊本県上天草市松島町の国道266号で、トラックと軽トラックが正面衝突する事故があり、1人が死亡しました。 この事故で、軽トラックを運転していた、天草郡苓北町の公務員、山口景一さん56歳が、搬送先の病院で死亡が確認されました。トラックを運転していた男性は軽傷です。現場は片側1車線の緩やかなカーブで、警察は軽トラックが中央線をはみ出してぶつかったとみて、事故の詳しい状況を調べてい