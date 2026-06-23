6月22日に行われた『24時間テレビ』（日本テレビ系）の制作発表会見が波紋を呼んでいる。「会見では天野英明総合プロデューサーが、2023年11月に発覚した系列・日本海テレビ幹部社員による寄付金着服問題に言及しました。『3年前にあってはならない事件があり、再発防止・信頼回復に努めてきましたが、その歩みを止めることはありません』と、番組の継続を力強く訴えたのです」（芸能記者）さらに寄付金の使途についても「1円