4歳から芸能活動を開始した俳優の永瀬ゆずなが23日、Instagramを更新。11歳になった最新ショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】11歳を迎えた永瀬ゆずなの最新ショット2019年、フジテレビ系ドラマ「監察医 朝顔」で、俳優・風間俊介と上野樹里の娘役でデビューした永瀬。その後は、ドラマ「推しの子」で原菜乃華の幼少期役、NHK連続テレビ小説「あんぱん」で今田美桜の幼少期役など、数々の話題作に出演してきた。11