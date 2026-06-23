文科省で開かれた火山調査委員会の定例会合＝23日午後政府の火山調査委員会は23日、噴火履歴などに基づいて火山ごとの活動度を評価し、活火山を選定した上で噴火リスクなどで「ランク分け」をするための新たな専門部会を設置した。すでに実施している短期的な現状評価ではなく、今後数十年単位の噴火の可能性について検討する。新部会は「長期評価部会」で、メンバーは火山調査委の委員や外部の有識者から構成する予定。今夏以