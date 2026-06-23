日本バスケットボール協会(JBA)は22日、『FIBA バスケットボールワールドカップ 2027 アジア地区予選 Window3』に向けた男子日本代表の第2次強化合宿に、河村勇輝選手が22日から参加することを発表しました。1月にNBAのシカゴ・ブルズと再度2way契約を結んだ河村選手。Gリーグでは11試合で平均33.5分のプレーで18.7得点、11アシストを記録。NBAでは18試合で平均11.6分のプレーで3.4得点、2.6アシストなどを記録しました。代表での