歌手・GACKT（52）が23日、日本テレビ系「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」（火曜後7・00）に出演。意外な本音を漏らす場面があった。この日は埼玉県入間市のデカ盛り食堂に密着。全ての定食の白米が“マンガ盛り”でスタミナが付くと話題だという。提供されるデカ盛りメニューに、27年間米抜き生活中だというGACKTも「さすがにこんだけ…ちょっと食べたくなりますよね」とぶっちゃけ。MCのヒロミから「好きなワ