東南アジアのラオスで特殊詐欺グループとみられる日本人9人が現地当局に拘束されたことが分かりました。【映像】現地当局に連行される様子（実際の映像）ラオス当局は22日、北東部シェンクワン県の特殊詐欺拠点とみられる建物を17日に摘発し、外国人17人を拘束したと発表しました。この中には日本人の男女9人が含まれるということです。建物からはパソコンや携帯電話などが押収されたほか、「警視庁」と書かれた偽の警察手