『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』の記者会見が行われ、総合司会の内村光良さん（61）がサプライズ企画を発表しました。内村さんは、「見てよかったなと思ってくださるような、24時間テレビができたらいいかなと思っております」と話しました。会見には、内村さんとともに総合司会を務める羽鳥慎一さん（55）、水卜麻美アナウンサー、またチャリティーパートナーを務めるSixTONESのメンバー、山崎育三郎さん（40）、芳根京子さん