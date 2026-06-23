年間30着の服で暮らし、インスタグラムで少数精鋭のアイテムで楽しむファッションを発信する、パタンナーのおとさん（40代）。ここでは、「肌離れのいいボトムス」「ストレスフリーな着心地のサロペット」「1枚でサマになるワンピース」を軸に、蒸し暑い季節も快適に過ごせる、一週間の着まわしコーデ術を紹介します。風が通る「ワイドシルエットのボトムス」が快適リネン混のワイドパンツは、リネン100%ほどシワにならず、通気性