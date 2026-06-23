暮らしを支える便利な日用品を紹介します。教えてくれたのは、団地でひとり暮らしをしているESSEonlineライターの佐藤由香さん（50代）。6年前に夫と死別後、ひとり暮らしを続ける佐藤さんが「10年以上使い続ける愛用品」について詳しく語ります。1：家じゅうで大活躍！無印良品の「ガーデンシェルフ」最初に購入したのは90年代。独身時代、結婚してふたり暮らし、そしてひとり暮らしの今に至るまで、30年もの長い間わが家に居座る