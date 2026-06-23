「努力とかっていうよりも……」アイドルグループ・M!LKの佐野勇斗が、メンバーと仲良くいられる“秘訣”を語った――。M!LK○佐野勇斗が結成12年目で発見したM!LKの“強み”とは2014年にグループを結成し、今年で12年目を迎えたM!LK。4日に更新されたYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』で、「10年以上、仲良くいられる理由」を聞かれると、佐野は「お互いの思いやりですね。完全にお互いのことをリスペクトしてます」とキッパリ。