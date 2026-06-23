チュニジア戦で大活躍サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと激突する。20日（同21日）のチュニジア戦で大活躍の上田綺世は、ドイツのスポーツ誌から世界のスーパースターと同等の高評価を受けていた。上田はチュニジア戦の前半31分に豪快なミドルシュートを突き刺し、後半24分には伊東純也のゴールをアシスト。同38分には、佐野海舟の右クロスを頭で合わせて再びゴ