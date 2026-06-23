1996年の「第4回東宝シンデレラ」オーディションで審査員特別賞を受賞し、97年のNHK連続テレビ小説「あぐり」でヒロインを演じた女優の田中美里(49)が21日、自身のインスタグラムを更新し、デビュー前の画像を公開した。 【写真】加工がない時代の「写真」 衝撃の脚の長さ！ 「昨日の『Cruisin’ before noon』を聴いてくださった方に話していたデビュー前の18、19歳くらいのベリーショートの