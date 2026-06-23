W杯グループステージ最終戦でスウェーデンと対戦森保一監督が率いる日本代表は、現地時間6月25日にワールドカップ（W杯）グループステージ最終戦でスウェーデン代表と対戦する。これに先立ち、スウェーデン紙「Dagens Nyheter」は森保ジャパンの対欧州成績に注目している。日本は今大会の初戦でオランダと2-2で引き分けると、続くチュニジア戦に4-0で快勝した。グループリーグ最終戦を前に勝ち点を4に伸ばしており、勝ち点3に