SteamOSに対応したゲーミングPC「Steam Machine」を一足早く手に入れた海外ユーザーが、いくつかのテストを実施しました。Valve Steam Machine Review: GPU & CPU Benchmarks, SteamOS Test, Thermals, Noise, and Price - YouTubeThe Newell Nucleus: Steam Machine LTT Companion Article | LTT Labshttps://www.lttlabs.com/articles/2026/06/22/the-newell-nucleus-steam-machine-ltt-companion-articleSteam Machineは高