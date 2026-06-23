お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘が２３日放送のフジテレビ系特番「ＦＩＦＡワールドカップ最高の景色へ！ドリームジャーニー」（午後７時）に生出演。北中米Ｗ杯で躍動中の大学サッカー部の後輩にエールを送る一幕があった。この日の番組冒頭、「中央大学サッカー部ＯＢの尾形さんです」と紹介されると「後輩の渡辺剛選手も（試合に）出てましたから。鉄壁の（ディフェンスで）」と中大の後輩・渡辺剛（フェイエノールト