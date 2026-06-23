第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の滋賀大会の組み合わせ抽選会が２３日、栗東市内で行われた。３年連続で春季大会を制し、センバツにも出場した滋賀学園は初の春夏連続甲子園出場を目指す。初戦は東大津と対戦。藤川倖生（こうせい）主将（３年）は「対戦校にかかわらず自分たちの野球をすることに変わりはない」と力を込めた。昨夏の滋賀大会では決勝で綾羽に敗れ、全国への切符を逃した。「去年