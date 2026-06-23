お笑いコンビ・チョコレートプラネットが、ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）で、ダッキー役（松尾駿）とバニー役（長田庄平）を引き続き担当することが発表された。【動画】『トイ・ストーリー5』最新予告ダッキーとバニーは、『トイ・ストーリー4』で初登場した人気キャラクター。移動遊園地の射的の景品だった黄色いアヒル（ダッキー）と青いうさぎのぬいぐるみ（バニー）で、かわいらしい見