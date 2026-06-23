沖縄の南の海上を北上する台風7号。23日朝、新たに台風8号も発生しました。週末にかけダブル台風は列島に接近する予想で、関東を直撃する恐れもあり警戒が必要です。雨どいから勢いよく出る雨水。23日午後1時すぎ、突然の雨に見舞われた北海道・札幌市。地面にたたきつけるような強く降る雨は、午後1時すぎの長崎・五島市の様子です。朝から降り続いた雨でコンクリートののり面からは雨水が噴き出していました。五島市福江では午後