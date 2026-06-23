アメリカ・カリフォルニア州の高速道路で目撃された事故の瞬間。突然、前を走るトラックがガードレールにぶつかり、大量の土煙が舞い上がります。撮影者はとっさに左の車線に避難しますが、トラックも一気に左へ。そして、中央分離帯に突っ込みました。横を走る車は、急ブレーキでなんとか衝突を回避。現地のメディアは、トラックが反対車線に飛び出し、少なくとも3台の車が巻き込まれたと伝えています。現地の警察によりますと、