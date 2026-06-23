元マネージャーの女性への暴行などの罪に問われている「デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノ被告（86）の初公判が23日、東京地裁で開かれた。デヴィ被告側は起訴内容をおおむね認める一方、一部の行為については否認している。“デヴィ夫人”初公判…2つの暴行事件で起訴人気タレントだった人物が、2つの事件で暴行の罪に問われる身となっている。記者リポート：デヴィ夫人！初公判では何を主張される予定でしょうか？デヴィ夫人！「