ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」は次回６月２８日の第２５回「変事の予兆」から本能寺編を迎える。１５８２年、明智光秀（要潤）による本能寺事変まで残り２年。戦国最大の謎とされる事変の動機や黒幕の存在は、どう描かれるのか。予告では安土城が完成した祝宴で、織田信長（小栗旬）が長老格の重臣たちを理不尽な形で追放し、不穏な空気が漂い始める。今のところ光秀は、信長が将軍足利義昭（尾上右近）を追放した件で、複