自民党は23日、衆院議長や党総裁を務めた故河野洋平氏をしのぶ会を、9月24日午後2時から神奈川県大磯町の大磯プリンスホテルで開くと発表した。河野家などが主催する。自民は8月5日にも東京都港区のホテルでしのぶ会を開き、党葬と位置付ける。