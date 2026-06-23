女優の高島礼子（61）が23日、自身のインスタグラムを更新し、友人たちとの女子会ショットを公開した。「予約困難な、カフェ友人が頑張ってくれて美しく優雅な女子会」とつづり、昨年オープンしたティファニー銀座の「ブルー ボックス カフェ」でのショットを投稿。イチゴのパフェやケーキの写真とともに、同行した友人たちとの4ショットも披露。それぞれの顔はスタンプで隠されているが「すごく美少女」「すごく美少