黒部市議会の政治倫理審査会は、前市長に関する市職員のアンケート結果をめぐる一部の議員の言動が「ハラスメントに該当する」という審査結果を、きょう市議会議長に報告しました。審査対象の議員に対し、文書での警告を求めていて、議長が判断することになります。黒部市議会の政治倫理審査会はきょう、柳田守議長に報告書を提出しました。この審査は、武隈前市長のハラスメントに関する、市職員のアンケート結果の公