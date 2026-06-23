韓国メディアの「スポータルコリア」が21日、同日（日本時間）にメキシコで行われた北中米ワールドカップの日本対チュニジアの試合を報道。観客席に旭日旗が掲げられていたことについて「残念な出来事」などと批判した。 「スポータルコリア」によると、今大会で日本が初勝利だったことに加え、観客席に旭日旗が掲げられていたことを写真付きで報じた。同メディアは、旭日旗は日本帝国主義と軍国主義の象徴で