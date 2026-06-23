約400万円の還付金詐欺の被害に遭った、愛知県に住む70代の男性。警察に相談したあとも金銭をだまし取られたという、巧妙な詐欺の手口についてこう証言しました。詐欺被害に遭った男性：「すごく大変なことになりますよ」というわけです。2026年3月、市役所の年金保険課の職員を名乗る男から電話がかかり、「高額医療費給付の手続きがされていない。期限が切れているが、ATMで手続きできる」と言われたといいます。入院中の妻のこ