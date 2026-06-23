今年4月、鹿児島市で歩行者用の信号機が落下する事故がありました。事故を受けて行われた緊急点検で、変色などが確認された39本の信号機について、県警は23日の県議会で専門業者による再点検を行い必要があれば補強すると説明しました。今年4月、鹿児島市の朝日通り交差点で起きた歩行者用信号機の落下事故。信号機を柱に取り付けるための鉄筋の部分が腐食していたといいます。23日の県議会で、県警の岩瀬本部長は、同じ作り