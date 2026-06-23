気象情報です。 （6月23日午後6時30分現在） 県によりますと、五島市と新上五島町では、全域に「警戒レベル４の避難指示」が。 長崎市や佐世保市など、10の市と町に「警戒レベル３の高齢者等避難」が出されています。 最新の情報を確認するようにしてください。 23日午前9時頃には日本の南で新たに台風8号が発生し、2つの台風の動きに注意が必要です。 まずは、九州に近づいてきている台風7号の動きです。