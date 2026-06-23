◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（２３日・岐阜）中日のミゲル・サノー内野手が、５号２ランを放った。「６番・一塁」で先発出場。１―０の５回２死二塁で入江の甘く入ったフォークを見逃さなかった。大きなスイングから放たれた打球は、左翼席中段へと吸い込まれた。１１日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）以来、自身６試合ぶりのアーチに「しっかり芯で捉えることができた。チームに貢献できて良かったよ」と、笑みを浮かべた。