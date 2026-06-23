◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）＝６月２３日、美浦トレセンガリレア（牡３歳、美浦・清水英克厩舎、父モズアスコット）は昨年のサウジアラビアロイヤルＣで２着に入ったが、その後は重賞戦線で大敗が続く。それでも清水英調教師は「体に厚みが出たし、横から見たシルエットも違う。パワーアップしてきたね」と成長ぶりに納得の表情を浮かべる。開幕週の馬場にも「条件は