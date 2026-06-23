鉄格子に囲まれた狭い空間に詰められた複数の男女。別の場所では、通路にうずくまるように座り込んでいる様子が映されています。撮影されたのは、日本から海をまたいで3000km以上離れた国、ラオスの山岳地帯。そこで、日本人9人を含む17人の男女が現地当局に拘束されていたことが分かりました。現地当局などによりますと、17日、北東部シェンクワン県で地元警察が特殊詐欺の拠点とみられる建物を摘発。その際に、中国人4人、台湾出