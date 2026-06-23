Ｇ大阪の元日本代表ＭＦ宇佐美貴史が２３日放送のフジテレビ系特番「ＦＩＦＡワールドカップ最高の景色へ！ドリームジャーニー」（午後７時）に生出演。北中米Ｗ杯で躍動中のＧ大阪の後輩２人への思いを明かす一幕があった。この日の番組冒頭、メインキャスターのジョンカビラに「堂安律選手、中村敬斗選手、（Ｇ大阪の）後輩じゃないですか？」と言われると「はい」と即答した宇佐美。「あそこまで行くとは？って感じですよ