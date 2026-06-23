6月22日に元セクシー女優の三上悠亜が投稿したYouTube動画が波紋を呼んでいる。【写真】「有名になった証」炎上した美容師の友人を励ます三上悠亜『初炎上して落ち込みすぎてる友達をディズニーで励ます会』というタイトルで投稿された動画では、炎上した友人女性を三上が東京ディズニーランドに連れて行き、自身が炎上した経験を踏まえて、励ますものとなっている。動画公開で再炎上動画内では友人の下の名前のみが紹介され、