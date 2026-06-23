有刺鉄線のフェンスの中にある巨大なタンクに消防車が横付けされています。22日、大阪・高石市で「タイヤの焦げる臭いがする」と通報が寄せられました。この場所はプラスチック製品などの原料・ナフサなどを取り扱う「三井化学大阪工場」。消防が調べたところ、タンクの上部で油のにじみを発見。ナフサ約100リットルが漏れていることが確認されました。けが人はいません。三井化学によりますと、この工場でのナフサの生産量はひと