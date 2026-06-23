5月、熊本市動植物園で生まれた「新たなアイドル」レッサーパンダの赤ちゃんです。一般公開を前にどれだけ成長しているのか？初めて世に出る最新映像をお届けします。■平井友莉アナウンサー「レッサーパンダ舎の前です。母親のシンファの出産を知らせる表示があります。この中で子育て中なんですね。一方、父親の『かぼす』はというと…まったりしています」熊本市動植物園で現在会えるレッサーパンダは