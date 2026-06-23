◇パ・リーグ西武―楽天（2026年6月23日山形）西武・茶野篤政外野手（26）の移籍後初安打は泥臭い遊撃内野安打だった。「9番・右翼」で先発出場すると4回2死二塁の第2打席で、楽天・滝中のスライダーをしぶとく前に飛ばした。打球は高く弾いて村林の前に落ちた。茶野は一塁ヘッドスライディング。内野安打でチャンスをつないだ。オリックス育成出身の茶野は、昨オフに現役ドラフトで西武移籍。今季はここまで15試合