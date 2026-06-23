「中日５−２ＤｅＮＡ」（２３日、ぎふしん長良川球場）中日の二塁手・田中幹也内野手が超絶美技でスタンドをどよめかせた。１−０の五回２死一、二塁。田中は入江が放った二遊間を抜けそうなゴロに追い付いて捕球。二塁ベースを通り過ぎていたが、バックトスで二塁へ送り、一塁走者を封殺した。ランニングバックトスに投手のマラーは頭を抱えて驚き、球場は騒然となった。ＪＳＰＯＲＴＳ２で解説を務めた英智氏（元中