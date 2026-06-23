低く立ちこめた雲から伸びる巨大な渦。アメリカ中西部・イリノイ州で撮影された映像です。さらに「まちがいない…竜巻だ」「がれきが巻き上げられている」と話した後、不気味さのあまり撮影している人物も言葉を失います。一方、隣のインディアナ州では竜巻と雷雨が同時に目撃されました。プール脇に置かれていたイスは、一瞬でプールに転落。風にあおられたソファはひっくり返り、そのまま吹き飛ばされました。すぐ近くを竜巻が通