できるだけ利回りの高い投資信託を選びたい、と考える人は多いでしょう。リターンの高い順に並べると、上位には「楽天日本株4.3倍ブル」のようなレバレッジ型が目立ちます。 運用会社の月次レポートによると、2026年5月末時点で過去1年のリターンは644.5％にのぼりました。100万円なら1年で約744万円になった計算です。ただ、この数字だけで飛びつくのは危険かもしれません。 「楽天日本株4.3倍